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İstanbul'da Kuyu-36 Operasyonu: 99 Zanlı Tutuklandı

Kuyu-36 operasyonunda İstanbul'da gerçekleştirilen baskınlarda 99 şüpheli tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:05
İstanbul'da Kuyu-36 Operasyonu: 99 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Kuyu-36 Operasyonu Düzenlendi

İstanbul'da, organize suçlara karşı başlatılan "Kuyu-36" operasyonu sonrasında 157 şüpheliden 99'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, iki ayrı suç örgütüne yönelik derinlemesine bir soruşturma yürütüyor.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 43'ü serbest bırakıldı, 114 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 99 şüpheli tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç Örgütü Faaliyetleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Organize suç örgütü üyeleri, Ataşehir ve Sancaktepe’deki iş yerlerine gerçekleştirdikleri silahlı saldırıların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Şüphelilerin, çalıntı araç ve motosikletlerle 100 farklı suç eylemine karıştıkları tespit edildi. Genellikle kasten öldürme, yaralama, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla bağlantılı olan bu örgütlerin, gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeye de el konuldu.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 Ekim'de sosyal medya hesapları üzerinden bu operasyona dair detayları paylaştı. Operasyonun devam eden soruşturmalarıyla birlikte suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Organize suçların kökünü kazımak adına atılan bu önemli adımlar, toplumda güvenliği sağlamada kritik bir rol oynayacağa benziyor.

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