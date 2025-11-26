İstanbul'da 'matbaa' Görünümlü Uyuşturucu Deposuna Baskın: 6 Gözaltı, 355 kg Skunk

İstanbul genelinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada, matbaa görünümündeki sözde işyerinin uyuşturucu depolama ve sevkiyat merkezi olarak kullanıldığı tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 301 parça halinde toplam 355 kilogram skunk ele geçirildi.

Soruşturmayı yürüten birim

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Takip ve tespit süreci

Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren ve dışarıdan matbaa tesisi görüntüsü verilen adreste illegal faaliyet yürütüldüğü belirlendi. Adrese giriş çıkış yapan kişiler tek tek izlendi, araç plakaları incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda söz konusu işyerinin uyuşturucu sevkiyatı için depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Dün erken saatte düzenlenen baskında, adresteki iş yerine ve bir araca hassas burunlu dedektör köpeklerle birlikte operasyon yapıldı. Aramalarda sevkiyata hazır şekilde 43 ayrı koli içerisinde gizlenmiş 301 parça toplam 355 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

