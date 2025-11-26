İstanbul'da 'matbaa' Görünümlü Uyuşturucu Deposuna Baskın: 6 Gözaltı, 355 kg Skunk

İstanbul’da 'matbaa' kılığındaki depoya yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; sevkiyata hazır 301 parça, toplam 355 kg skunk ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:33
İstanbul'da 'matbaa' Görünümlü Uyuşturucu Deposuna Baskın: 6 Gözaltı, 355 kg Skunk

İstanbul'da 'matbaa' Görünümlü Uyuşturucu Deposuna Baskın: 6 Gözaltı, 355 kg Skunk

İstanbul genelinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada, matbaa görünümündeki sözde işyerinin uyuşturucu depolama ve sevkiyat merkezi olarak kullanıldığı tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 301 parça halinde toplam 355 kilogram skunk ele geçirildi.

Soruşturmayı yürüten birim

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Takip ve tespit süreci

Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren ve dışarıdan matbaa tesisi görüntüsü verilen adreste illegal faaliyet yürütüldüğü belirlendi. Adrese giriş çıkış yapan kişiler tek tek izlendi, araç plakaları incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda söz konusu işyerinin uyuşturucu sevkiyatı için depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Dün erken saatte düzenlenen baskında, adresteki iş yerine ve bir araca hassas burunlu dedektör köpeklerle birlikte operasyon yapıldı. Aramalarda sevkiyata hazır şekilde 43 ayrı koli içerisinde gizlenmiş 301 parça toplam 355 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL’DA ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, ‘MATBAA’ GÖRÜNTÜSÜ VERİLEN SÖZDE...

İSTANBUL’DA ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, ‘MATBAA’ GÖRÜNTÜSÜ VERİLEN SÖZDE İŞYERİ İLE BİR ARACA YAPILAN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 301 PARÇA HALİNDE TOPLAM 355 KİLOGRAM SKUNK TÜRÜ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı
7
Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı