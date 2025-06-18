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İstanbul'da Metrobüs Kazası: Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

İstanbul'da bir metrobüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı; D-100 yolunda hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:41
İstanbul'da Metrobüs Kazası: Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

İstanbul'da Metrobüs Kazası

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir metrobüs, Haliç Köprüsü'nde bariyerlere çarptı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı.

Kaza Anı ve Sonrası

Metrobüs, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu talihsiz olay sırasında Ankara istikametinde seyir halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Olay Yeri Çalışmaları Devam Ediyor

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı. Beylikdüzü yönünde...

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı. Beylikdüzü yönünde...

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

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