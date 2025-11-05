İstanbul'da Organize Suç Operasyonları: Vali Davut Gül 145 Çete Çökertildi

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 10 aylık emniyet verilerini AFAD Binası'nda düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcısı M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy eşlik etti.

Suç oranlarında düşüş ve aydınlatma oranı

Vali Gül, asayiş olaylarında geride kalan 10 aylık dönemde kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %9 azaldığını ve aydınlatma oranlarının yükseldiğini belirtti. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş ve aydınlatma oranlarında artış olduğunu vurguladı. Özellikle kapkaç %56, otodan hırsızlık %50, motosiklet hırsızlığı %48 ile en çok azalma görülen suçlar arasında yer aldı.

Ruhsatsız silah operasyonları

'Hemşehrilerimizin huzuru' için ruhaatsız silahlarla mücadeleye dikkat çeken Vali Gül, güvenlik güçlerinin operasyon ve denetimleri sonucunda bu yılın ilk 10 ayında 14 bin 235 silah ele geçirildiğini söyledi. Tutuklanan kişi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %130 arttığı kaydedildi.

Organize suç operasyonları

Vali Gül, organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek: 'Bu yılın ilk 10 ayında 145 organize suç çetesi çökertildi, bin 643 şahıs yakalandı' dedi. Geçen yılın aynı dönemine göre ele konulan mal varlığının 8 kat arttığı ve kurşunlama olaylarının %48 azaldığı aktarıldı. Ayrıca bu örgütlerin propaganda ve eleman temini amacıyla kullandığı 1.480 sosyal medya hesabı kapatıldı.

Kaçakçılık ve vergi kaybı

Kaçakçılıkla mücadelede operasyon sayısında geçen yıla göre %21 artış olduğunu bildiren Vali Gül, sahte ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi sonucu yaklaşık 2 milyar TL’ye yakın vergi kaybı önlendiğini söyledi ve vatandaşlara kaçak ürünleri satın almama çağrısı yaptı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarda bu yılın ilk 10 ayında 9 bin 459 operasyon gerçekleştirildiği, ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına, kenevir miktarının ise üç katına çıktığı belirtildi. Okul çevresi denetimlerinin kesintisiz sürdüğü ve ailelerin bilgilendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Siber güvenlik ve dijital suçlar

Vali Gül, siber güvenlik ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu, nitelikli dolandırıcılıktan terör propagandasına kadar birçok dijital suçla mücadele edildiğini söyledi. Vatandaşlara telefonla arayan ve kendini resmi görevli gibi tanıtanlara itibar etmemeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

Trafik güvenliği

2025 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısının %18 azaldığını açıklayan Vali Gül, can kaybının %20 düştüğünü, yaya can kaybının %13 azaldığını ve motosiklet kazalarında can kaybının %23 düştüğünü söyledi. Ancak yaralanmalı kazalarda artış olduğuna dikkat çekti ve motosiklet denetimlerinin artırılacağını belirtti.

Hanutçulukla mücadele ve yeni tedbirler

Turistik bölgelerdeki hanutçuluğa karşı alınan önlemleri aktaran Vali Gül, işyeri sahipleri ve çalışanlarının iş yeri önünde sadece 50 santimetre mesafede 'Hoş geldiniz' diyerek müşteri davet edebileceklerini; yol kesme, dışarıda ikram, yayaları engelleme ve fiziksel temas içeren davetlere izin verilmeyeceğini söyledi. İş yerlerinde sesli ve görüntülü kayıt yapan kameralar bulundurulacak, denetimlerde yaka kamerası ve drone kullanılacak. Kurallara uymayan iş yerlerine kademeli olarak 3 günden 10 güne kadar faaliyetten men cezaları uygulanacak.

Vali Gül'ün verdiği veriler, İstanbul'da kamu düzeni, asayiş ve güvenlik alanında yapılan çalışmaların yoğunluk kazandığını ve alınan tedbirlerin somut sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

