İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 35 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem planları çerçevesinde aktif pozisyonda bulunan 35 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan toplam 44 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Elde edilen bulgulara göre, gözaltına alınan zanlıların 34'ü, terör örgütü adına molotoflu eylemler gibi çeşitli sokak protestoları düzenleme niyeti taşıyordu. Ayrıca, 3 zanlının terör örgütü tarafından kırsal alanlarda eğitim alarak İstanbul'a gönderildiği ve 6 şüphelinin de örgüt mensuplarına finansman desteği sağladığı belirlendi.

Operasyon ve Devam Eden Çalışmalar

Polis ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilere yönelik operasyonel faaliyetler sürmektedir.