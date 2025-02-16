İstanbul'da Polis Memurunun Arıza Yapan Aracı İtmesi Kamerada

İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı motosikletli polis memuru güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:29
İstanbul'da Polis Memurunun Arıza Yapan Aracı İtmesi Kamerada

İstanbul'da Motosikletli Polis Memurunun İhtiyaç Anında Yardımı

İstanbul'da bir motosikletli polis memurunun arıza yapan bir aracı güvenli bir alana itmesi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Motosikletli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 34 MRN 879 plakalı cipin arıza yaptığını belirledi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Doğru, aracı köprünün çıkışına kadar iterek emniyetli bir alana çekmeyi başardı.

Arıza yapan aracın sürücüsü, polis memuruna duyarlılığı ve yardımseverliği için teşekkür etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, polis memurunun yaptığı bu yardım görüntülendi.

Bu olay, toplumun güvenliği için özveri gösteren polis memurlarının önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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