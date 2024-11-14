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İstanbul'da Polonya'nın Bağımsızlık Kutlaması: 106. Yıl Resepsiyonu

Polonya'nın bağımsızlığının 106. yılı İstanbul'da yapılan özel bir resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:31
İstanbul'da Polonya'nın Bağımsızlık Kutlaması: 106. Yıl Resepsiyonu

İstanbul'da Polonya Milli Günü Kutlandı

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin bağımsızlığının 106. yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Etkinlik, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, belediye temsilcileri ve çeşitli yabancı misyonların temsilcileri katıldı. Ayrıca, İstanbul'daki Polonya toplumu üyeleri de etkinlikte yer aldı.

Diplomatik İlişkilere Dikkat Çekildi

Konuşmalarında, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Türkiye ile Polonya arasındaki zengin diplomatik geçmişe vurgu yaptı. Lesniak, bu ilişkilerin 15. yüzyıla kadar uzandığını belirterek, geçen yıl bağımsız Polonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin yenilenmesinin 100. yılını kutladıklarını hatırlattı.

Ticaret ve Ekonomik İlişkiler

Lesniak, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini desteklemenin başkonsolosluğun öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi. Geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 12 milyar doları geçtiğini belirten Lesniak, özellikle dijitalleşme alanında işbirliklerine değindi ve Mayıs ayında Polonya-Türkiye Siber Güvenlik Forumu düzenlediklerini kaydetti.

Turizm ve Kültürel İşbirliği

Lesniak, bu yıl Türkiye'yi 1,6 milyon Polonyalı turistin ziyaret ettiğini, turizmin halklar arasında bağ kurmanın yanı sıra ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Tarihî İlişkiler ve Madalya Töreni

İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek, Polonezköy'ün Polonya bağımsızlık mücadelesine destek vermiş tarihin güzel bir örneği olduğunu belirtti. Ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Polonya ulusal madalyaları takdim edildi. Anna Adamczyk-Janik Gümüş Liyakat Haçı, Erkan Çalışkan ise Bronz Liyakat Haçı ile ödüllendirildi. Madalyalar, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang ve İstanbul Başkonsolosu Lesniak tarafından sunuldu.

Resepsiyon, ödül takdim töreninin ardından bağımsızlık pastasının kesimiyle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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