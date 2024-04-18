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İstanbul'da restoranda askeri üniforma ile servis yapanlar tutuklandı

İstanbul'da bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Olayın ardından tutuklananlar belirlendi

Yayın Tarihi: 18.04.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 23:01
İstanbul'da restoranda askeri üniforma ile servis yapanlar tutuklandı

İstanbul'da bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla başlayan olayın ardından karar verildi. Olayın sorumlusu olarak belirlenen Y.J., tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çalışanların askeri üniforma ile servis yaptığı görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve tepki toplamıştı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, askeri üniforma ile servis yaptığı belirlenen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Y.J. ile işletme sahibi A.K. ve işletme mesul müdürü A.G. gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelilerle ilgili "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R., ve M.Y.A. isimli yabancı uyrukluların muhafaza altına alındığı ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Olayın meydana geldiği iş yerinin turizm işletme belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.J., çıkarıldığı mahkeme tarafından "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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