İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Sağanak Yağış Başladı

İstanbul'un bazı yerlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü hale geldi.

Avrupa Yakası'ndaki Etkiler

Şehrin Avrupa Yakası'nda, Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih gibi bölgelerde sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle araçlarını yavaş kullanmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar, yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tentelerine sığınmakta.

Toplu Taşımada Yaşanan Zorluklar

Toplu taşıma araçlarını tercih eden yolcular, sağanak sebebiyle istasyonlardan çıkmakta zorluk çekti. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy bölgelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü.

Su Birikintileri ve Metro Seferleri

Yağışlar sonucu bazı ilçelerde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, saat 15.00'e kadar İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.