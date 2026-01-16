İstanbul'da Silivri ve Çatalca'da Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı başladı; rüzgarla zaman zaman etkisini artırıyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:37
İstanbul'da Silivri ve Çatalca'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarısının ardından yağış kara dönüştü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur, söz konusu ilçelerde yerini kara bıraktı.

Rüzgarla birlikte zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, yerel olarak devam ediyor.

Vatandaşlar ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor; ulaşım ve günlük yaşamda olası aksamalara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

İstanbul Silivri ve Çatalca’da kar yağışı başladı

İstanbul Silivri ve Çatalca’da kar yağışı başladı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın 'Kalabarg' Elektronik Kuponu: Yaşam Pahalılığına Yeni Çözüm
2
ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı
3
Başkan Aydın Şerife Bacı'da Özel Gereksinimli Çocukların Karne Sevincine Ortak Oldu
4
İstanbul'da Karne Heyecanı: Vali Davut Gül 300 Yeni Anaokulu Açıklaması
5
Şuhut'ta Karne Sevinci: 2025-2026 Dönemi Sona Erdi
6
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı
7
Derya Çayırgan'ın 'Biriktirip Aldım' Dediği Lüks Rezidans Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları