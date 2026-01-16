İstanbul'da Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarısının ardından yağış kara dönüştü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur, söz konusu ilçelerde yerini kara bıraktı.

Rüzgarla birlikte zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, yerel olarak devam ediyor.

Vatandaşlar ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor; ulaşım ve günlük yaşamda olası aksamalara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

