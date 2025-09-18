İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Yükseldi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

Haftanın dördüncü iş gününde mesainin bitmesiyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.

Genel görünüm

Araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor. Ölçümlere göre Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda öne çıkan noktalar

D-100 kara yolunda Kadıköy ve Maltepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor. Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'ndaki sahil yolları, köprü ayrımları ve kavşaklarda da ulaşım yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda kritik kesimler

D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik sıkışıklığı sürüyor. Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar güçlükle seyrediyor. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Mahmutbey'de başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle Bayrampaşa ile Basın Ekspres Caddesi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Toplu ulaşımda yoğunluk

İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verileri.