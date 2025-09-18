İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Yükseldi

Haftanın dördüncü iş gününde mesai çıkışı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı; Avrupa Yakası %76, Anadolu Yakası %69 seviyelerinde.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:28
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Yükseldi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

Haftanın dördüncü iş gününde mesainin bitmesiyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.

Genel görünüm

Araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor. Ölçümlere göre Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda öne çıkan noktalar

D-100 kara yolunda Kadıköy ve Maltepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor. Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'ndaki sahil yolları, köprü ayrımları ve kavşaklarda da ulaşım yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda kritik kesimler

D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik sıkışıklığı sürüyor. Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar güçlükle seyrediyor. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Mahmutbey'de başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle Bayrampaşa ile Basın Ekspres Caddesi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Toplu ulaşımda yoğunluk

İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verileri.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
3
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
4
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
5
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Starmer ve Trump'tan Chequers'ta Kritik Mesaj: "Gazze'deki durum tolere edilemez"

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)