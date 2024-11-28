İstanbul'da UKOME Kasım Toplantısı Gerçekleştirildi

UKOME Kasım Toplantısı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısını Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirerek önemli kararlar aldı.

Toplantının Gündem Maddeleri

İBB Ulaşım Daire Başkanı Barış Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki maddeler oylanarak onaylandı. Toplantıda öne çıkan kararlar arasında, Tuzla Postane Mahallesi'nde bulunan Süleymaniye Bulvarı ve Cafer Bey Sokağı'nın yayalaştırılması teklifi yer aldı.

Ambulans Park Alanı ve EDS Muafiyeti

Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda, Pendik 12 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önüne bir ambulans park alanı oluşturulması kararı alındı. Ayrıca, İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 17 araç için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) muafiyeti sağlandı.

Ticari Plaka Düzenlemeleri

Toplantıda, araç, sicil ve tescil sisteminde kayıpları olan ticari plakalara yönelik Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yeni plaka belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplu Taşıma Düzenlemeleri

Toplu taşıma aracı kullanım belgesi taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, toplu ulaşım şoförlerinin yaş sınırının revize edilmesi ve Mavi Kart sahiplerinin toplu taşıma aracı kullanım belgesine sahip olabilmesi için düzenleme yapılması önerisi kabul edildi.

Servis ve Taksi Düzenlemeleri

Ayrıca, personel servis taşımacılığı yapan araçların yaş sınırlarının yeniden belirlenmesi ile Şişhane-Okmeydanı-Şişli hattı için önerilen geçici güzergah teklifleri de onaylandı. Taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların istedikleri taktirde normal taksiye dönüşüm yapabilmesi isteği ise görüşülmek üzere alt komisyona sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.