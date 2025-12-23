İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Beylikdüzü'nde Drone ile Görüntülendi

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

Kent genelinde etkili olan yağmurun ardından İstanbul semaları, izleyenlere görsel bir şölen sundu. sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, özellikle Beylikdüzü ve çevresinde dikkat çekti.

Görsel anlar drone ile kaydedildi

Gökkuşağının oluştuğu anlar, bölgedeki güzelliği havadan belgelemek için kullanılan drone ile havadan görüntülendi. Kısa süreliğine görülen doğa olayı, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Kısa süreli olması rağmen görmeye gelenleri kendine hayran bırakan gökkuşağı, sosyal medyada ve yerel haberlerde ilgi topladı.

