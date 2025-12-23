DOLAR
İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Beylikdüzü'nde Drone ile Görüntülendi

İstanbul'da sabah yağmurunun ardından Beylikdüzü ve çevresinde kısa süreli gökkuşağı oluştu; anlar drone ile havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:19
İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Beylikdüzü'nde Drone ile Görüntülendi

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

Kent genelinde etkili olan yağmurun ardından İstanbul semaları, izleyenlere görsel bir şölen sundu. sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, özellikle Beylikdüzü ve çevresinde dikkat çekti.

Görsel anlar drone ile kaydedildi

Gökkuşağının oluştuğu anlar, bölgedeki güzelliği havadan belgelemek için kullanılan drone ile havadan görüntülendi. Kısa süreliğine görülen doğa olayı, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Kısa süreli olması rağmen görmeye gelenleri kendine hayran bırakan gökkuşağı, sosyal medyada ve yerel haberlerde ilgi topladı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

