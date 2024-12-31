İstanbul'da Yılbaşı İçin 60 Bin Güvenlik Görevlisiyle Önlemler Alındı

İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Duyuruldu

İstanbul Valiliği, 2025 yılını karşılamak için alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Yılbaşı akşamı, şehir genelinde 60 bin 68 personelden oluşan bir güvenlik ekibi görev alacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin şehirdeki yoğun kalabalığı güvence altına almak için en üst seviyede tedbirler alacağı belirtildi. Ayrıca Mobil Göç araçları ile yasa dışı göçle mücadele çalışmalarının yılbaşı akşamı da kesintisiz süreceği ifade edildi.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Yılbaşı gecesi, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi kritik merkezlerde birçok caddenin trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Beyoğlu’nda saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar arasında İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar yer alıyor.

Şişli'de ise Mim Kemal Öke Caddesi ve çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak. Beşiktaş'ta Kuruçeşme, Kadıköy’de ise çeşitli caddelerde araç trafiğine yasak uygulanacak. Alternatif güzergahlar sürücülere duyurulacak.

Diğer Tedbirler ve Denetimler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlık hizmetleri ve fahiş fiyat denetimleri için de ekipler bulunduracak. Ayrıca 112 Acil Sağlık ile İl Sağlık Müdürlüğü her an müdahaleye hazır olacak. Günübirlik kiralanan konutlar ve otellerde de denetimler takip edilecek.

Açıklamada, olası elektrik, internet ve doğal gaz arızalarına karşı gerekli müdahale ekiplerinin hazır bekleyeceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1016 noktada 10 bin 498 ekip ile yılbaşı kutlamalarında güvenliği sağlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Helikopterler, dedektör köpekler ve deniz botları da devrede olacak.

İstanbulluların güvenli bir yılbaşı geçirmesi için gerekli her türlü önlemin alındığı, açıklamanın sonunda vurgulandı.