DOLAR
38,31 0,07%
EURO
43,65 -0,57%
ALTIN
4.108,69 -0,84%
BITCOIN
3.580.501,67 0,3%

İstanbul'daki Depremlerde Yenidoğan Hemşiresinin Kahramanlığı

İstanbul'daki depremlerde bebekler için büyük bir özveri gösteren hemşire Hubeydullah Görmez'in yaşadıkları yürekleri ısıttı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:01
İstanbul'daki Depremlerde Yenidoğan Hemşiresinin Kahramanlığı

İstanbul'daki depremler sırasında, yenidoğan yoğun bakımda görevli hemşire Hubeydullah Görmez, hayat kurtaran bir özveri sergileyerek deprem anında bebeklerin yanından bir an bile ayrılmadı. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli, kuvözde tedavi gören bebeklerin güvenliğini ön planda tuttu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, sağlık personelinin korkuya rağmen bebekleri koruma çabası yürekleri ısıttı. Hubeydullah Görmez, o anı AA muhabirine şu şekilde anlattı: "Hemen bebeklere koştuk, onlar iyi mi, herhangi bir ihtiyaçları var mı diye kontrol etmek istedik. Diğer odalardaki ekip arkadaşlarım da aynı şekilde benim yaptığımın aynısını hatta daha fazlasını yapmışlardır."

Görmez, "Tahliye planlarını düşünmeye başladık. Zaten hastanemiz de dayanıklı ve sağlam olduğu için onun da gönül rahatlığı vardı," dedi ve sağlık çalışanlarının önceliğinin bebeklerin sağlığı olduğunu vurguladı.

Deprem, Sağlık Çalışanlarının Kahramanlığını Ön Plana Çıkardı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, depremin hayatın gerçeği olduğunu söyleyerek, sağlık çalışanlarının hastalarının sağlığı için gösterdiği özveriye dikkat çekti. Yiğit, "Sağlık çalışanı, en zor anında insana yardım eden bir mesleğe sahip. Tüm sağlık çalışanları, hastasının iyi olması için elinden gelen her şeyi yapar," şeklinde konuştu.

Prof. Yiğit, depremin ardından hastanedeki izolatörler sayesinde tüm tıbbi hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti. "Yeni yapıldığını ve 2 binin üzerinde izolatör ile İstanbul'daki deprem izolatörlü hastanelerden biri olduğunu" kaydetti. Bu durum, hastanenin deprem anında daha az sarsıntı görmesine olanak tanıdı.

Son olarak, Yiğit, "Böyle korunaklı bir hastanenin İstanbul'da olması, İstanbullular için önemli. Tüm yetkililere, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teşekkür ediyorum," dedi.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura...

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinde görevli sağlık personeli, tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Hemşire Hubeydullah Görmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura...

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinde görevli sağlık personeli, tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Hemşire Hubeydullah Görmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Çocuk Meclisleriyle Buluştu
2
Milli Savunma Bakanı Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Görüştü
3
Kırgızistan'da Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu Konferansı
4
Fatih'te Deprem Sonrası 3 Riskli Bina Mühürlendi
5
Gaziantep Belediyesi ve Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği Protokolü
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'yı Kabul Etti
7
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu