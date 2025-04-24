İstanbul'daki Depremlerde Yenidoğan Hemşiresinin Kahramanlığı

İstanbul'daki depremler sırasında, yenidoğan yoğun bakımda görevli hemşire Hubeydullah Görmez, hayat kurtaran bir özveri sergileyerek deprem anında bebeklerin yanından bir an bile ayrılmadı. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli, kuvözde tedavi gören bebeklerin güvenliğini ön planda tuttu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, sağlık personelinin korkuya rağmen bebekleri koruma çabası yürekleri ısıttı. Hubeydullah Görmez, o anı AA muhabirine şu şekilde anlattı: "Hemen bebeklere koştuk, onlar iyi mi, herhangi bir ihtiyaçları var mı diye kontrol etmek istedik. Diğer odalardaki ekip arkadaşlarım da aynı şekilde benim yaptığımın aynısını hatta daha fazlasını yapmışlardır."

Görmez, "Tahliye planlarını düşünmeye başladık. Zaten hastanemiz de dayanıklı ve sağlam olduğu için onun da gönül rahatlığı vardı," dedi ve sağlık çalışanlarının önceliğinin bebeklerin sağlığı olduğunu vurguladı.

Deprem, Sağlık Çalışanlarının Kahramanlığını Ön Plana Çıkardı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, depremin hayatın gerçeği olduğunu söyleyerek, sağlık çalışanlarının hastalarının sağlığı için gösterdiği özveriye dikkat çekti. Yiğit, "Sağlık çalışanı, en zor anında insana yardım eden bir mesleğe sahip. Tüm sağlık çalışanları, hastasının iyi olması için elinden gelen her şeyi yapar," şeklinde konuştu.

Prof. Yiğit, depremin ardından hastanedeki izolatörler sayesinde tüm tıbbi hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti. "Yeni yapıldığını ve 2 binin üzerinde izolatör ile İstanbul'daki deprem izolatörlü hastanelerden biri olduğunu" kaydetti. Bu durum, hastanenin deprem anında daha az sarsıntı görmesine olanak tanıdı.

Son olarak, Yiğit, "Böyle korunaklı bir hastanenin İstanbul'da olması, İstanbullular için önemli. Tüm yetkililere, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teşekkür ediyorum," dedi.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinde görevli sağlık personeli, tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Hemşire Hubeydullah Görmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinde görevli sağlık personeli, tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Hemşire Hubeydullah Görmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.