İstanbul'dan Özbekistan'a Giden Uçak, Amasya'ya Zorunlu İniş Yaptı

İstanbul'dan Özbekistan'a Giden Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı

İstanbul'dan Taşkent'e hareket eden bir yolcu uçağı, uçuşu sırasında teknik arıza yaşadı. Uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Gelişmeler Nasıldı?

Alınan bilgilere göre, Qanot Sharq Havayolları'na ait uçağın kaptanı, Amasya üzerinde bulunduğu sırada kabin basıncında olağan dışı belirtiler tespit etti.

Bunun üzerine, güvenlik amacıyla uçak Merzifon Havalimanı'na inme kararı aldı. Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşmeler sonrası, 152 yolcusuyla birlikte uçak, güvenli bir şekilde piste indi.

Arıza Giderildi, Uçak Yeniden Havalanabilir

Uçağın teknik arızasının giderilmesinin ardından, yolcuların Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği bilgisi verildi. Olayın ardından yolcuların herhangi bir olumsuz durumda kalmadığı bildirildi.

İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.