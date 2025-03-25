İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Gösterici Anlaşması İddiasına Yanıt

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, göstericilerle polis arasında anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 05:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 05:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Gösterici Anlaşması İddiasına Yanıt

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis ile göstericiler arasında anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, güvenlik güçlerinin görevini hukuka uygun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Asılsız İddialar

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerle ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. İddialar arasında polis ile göstericilerin karşılıklı olarak cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştıkları yer aldı.

Kamuoyuna Çağrı

Açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz." denildi.

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