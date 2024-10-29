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İstanbul Gökyüzünde SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet Bayramı Gösterisi

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:02
İstanbul Gökyüzünde SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet Bayramı Gösterisi

SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Bir Gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı olan SOLOTÜRK, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşların Yoğun Katılımı

Gösteri, Maltepe Sahil Parkı üzerinde gerçekleşti ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 7'den 70'e her yaş grubundan insan, Türk bayraklarıyla alanı doldurarak SOLOTÜRK pilotlarının F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği akrobasi hareketlerini izledi.

Alev Topları ve Akrobasi

Gösteri sırasında, ısı güdümlü füzeleri yanıltmak amacıyla alev toplarının (flare) da atılması, izleyicilerin ilgisini çekti. SOLOTÜRK, saat 16.00'da başlayan gösterisini tam 24 dakika sürdürdü ve izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

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