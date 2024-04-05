İstanbul Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşıyor

Ramazan Bayramı bu yıl 9 güne çıkarıldı. Bayram tatilinin uzatılması ile birlikte pek çok vatandaş, memleketlerine ya da tatile gitmek için yollara döküldü. Kara trafiği kadar hava trafiğinin de yoğun olacağı ülke genelinde, İstanbul Havalimanı’ndaki yoğunluk da dikkat çekti. Pek çok havayolu şirketi, ek sefer düzenliyor.

Bayram seyahatleri nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki yoğunluk, x-ray cihazlarında ve bankolarda uzun kuyrukların oluştuğu gözlemlendi. Havalimanında çalışan görevli ekipler ise geçişlerin hızını artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yoğunluktan dolayı THY, Pegasus ve SunExpress gibi havayolu şirketleri ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Ek seferler, 5 Nisan ve 14 Nisan tarihleri arasında hizmet verecek. Yolculuk yapan aileler ise ek seferlere rağmen bilet bulmakta zorluk yaşadıklarını iade etti.

Sadece İstanbul Havalimanı’nda 1404 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyor ve bu uçuşlarla yaklaşık 269 bin yolcunun seyahat edeceği öngörülüyor.