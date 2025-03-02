İstanbul İlçe Belediyeleri Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Elini Uzatıyor

İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak için birçok noktada iftar sofraları kurarak ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunarak Ramazan ruhunu canlandıracak.

İlçe belediyeleri, yol güzergahlarında sıcak çorba ve iftariyelik dağıtarak, ihtiyaç sahiplerine kumanya vererek manevi bir huzur ortamı oluşturacak.

Fatih Belediyesi'nin Ramazan Hazırlıkları

Fatih Belediyesi, şehrin önemli camilerini kapsamlı bir temizlikten geçirdi. Ramazan boyunca fırın, market ve gıda işletmeleri zabıta ekipleri tarafından denetlenecekken, yaşlı ve engelli bireylere sıcak yemek hizmeti sunulacak.

Bunun yanında, çocuklar ve aileler için bayramlık kıyafet yardımları da yapılacak. Ayrıca, Fatih Kütüphaneleri'nde her gün 2 bin kişiye iftar ve sahur ikramı gerçekleştirilecek.

Sultangazi'nin Mobil İkramları

Sultangazi Belediyesi, iftar saatinde yolda olanlar için mobil araçlar üzerinden çorba ikramında bulunacak. Bu yıl, 88 noktada iftar çorbası sunulacak ve ihtiyaç sahiplerine ek 1000 lira yardım yapılacak.

Zeytinburnu'nda Sıcak Yemek Desteği

Zeytinburnu Belediyesi, 191 haneye sıcak yemek servisi yaparken, mobil ikram aracı ile günlük 1900 kişiye çorba ulaştıracak. Teravih sonrası camilerde 9 bin kişiye sıcak salep ikramı yapılacak.

Ümraniye'de İftar Programları ve Erzak Kolileri

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki liselerde düzenleyeceği iftar programları ile öğrencileri buluşturacak ve ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri dağıtacak.

Pendik'te Günlük 12 Bin İftar

Pendik Belediyesi, ramazanda günde 12 bin kişiye iftar verecek. Merkezi camilerde de iftar imkanı sunulacak.

Arnavutköy ve Tuzla'da Büyük Etkinlikler

Arnavutköy Belediyesi, 20 bin aileye alışveriş kartı dağıtacakken, Tuzla Belediyesi gün boyunca 160 bin kişiye iftar hizmeti sunmayı planlıyor.

Esenyurt ve Diğer Belediyelerde Yardım Faaliyetleri

Esenyurt Belediyesi, 6 bin 498 aileye nakdi yardım sağlayacak. Şişli, Kartal, Maltepe ve diğer ilçelerde de benzer iftar organizasyonları ve gıda yardımları yapılacak.

İstanbul'daki bu geniş çaplı yardım organizasyonları, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra Ramazan'ın bereketini paylaşmayı da amaçlıyor.