İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Çankırı'da yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadeler Alındı

Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne götürülerek savcılığa ifade verdi. Savcılık, şüphelilerden 11'i için tutuklama talebinde bulundu, 6 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında ifade vermeye karar verirken, 1 şüpheli ise ailesinde bakıma muhtaç kişi bulunması nedeniyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın Geniş Dönemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, toplam 28 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerin, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı ve örgüte ait yurtta yapılan klavye sınavlarına hazırlandığına dair tanık beyanlarına ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları da ortaya konuldu.

Polis ekipleri, zabıt katibi, öğretmen ve uzman tabip gibi çeşitli meslek gruplarından 28 şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken, İstanbul ve Çankırı'da yapılan operasyon sonucunda toplamda 18 zanlı ele geçirildi.

Yurt Dışındaki Şüpheliler İçin Yakalama Kararı

Yurt dışında olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.