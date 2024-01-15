İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor

Kar yağışı tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak! Ayrıntılar haberimizde...

İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor
Yayın Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde kuvvetli ve yoğun kar yağışları, fırtına, sağanak yağışlar ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için önemli uyarılar yapıldı.

İstanbul'da yaşayanlar ve şehir trafiğinde bulunanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen'in verdiği bilgilere göre, bu gece başlayacak olan kar yağışı günlerce devam edecek. Sıcaklıkların gece -2°C'ye kadar düşeceği belirtilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. İstanbul'da çarşamba gününe kadar devam edecek olan kuvvetli yağmur ise ayrıca önem taşıyor.

Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde gece saatlerinde kuvvetli yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Toroslar Mevkii'nde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

kar yağışı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yüksek kesimlerde dikkatli olunması, dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşanların bu bölgelerdeki tehlikelere karşı önlemlerini almaları önem arz ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuvvetli Yağış ve Kuvvetli Rüzgar uyarılarına ek olarak, özellikle Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyısı ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağışlar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önermektedir.

kar yağışı

İç ve Doğu Anadolu'da özellikle çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dağlık ve yüksek kesimlerde yaşayanlar ile bu bölgelere seyahat edecek olanlar, yerel yetkililerin uyarılarını takip etmelidir.

Türkiye genelinde etkili olacak olan bu olumsuz hava koşullarına karşı, vatandaşların dikkatli ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri önemlidir. Meteorolojik raporlar ve güncel bilgileri takip etmek, olası risklere karşı alınacak önlemleri artırabilir.

Öne Çıkanlar
Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu
Bu yıl düğün dernek yapacak burçlar belli oldu! Nikah hazırlıklarına şimdiden başlayın Bu yıl düğün dernek yapacak burçlar belli oldu! Nikah hazırlıklarına şimdiden başlayın
Tarım Kredi'deki büyük indirimi kaçıran yandı! O ürünler yarı fiyatına düştü Tarım Kredi'deki büyük indirimi kaçıran yandı! O ürünler yarı fiyatına düştü
Çok Okunanlar
Mardin Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'da ard arda 2 patlama Mardin Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'da ard arda 2 patlama O illerde eğitime 1 gün ara verildi O illerde eğitime 1 gün ara verildi Mumları bu geceden hazırlayın! Bolu'nun o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi! Mumları bu geceden hazırlayın! Bolu'nun o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi! Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı