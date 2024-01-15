İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde kuvvetli ve yoğun kar yağışları, fırtına, sağanak yağışlar ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için önemli uyarılar yapıldı.

İstanbul'da yaşayanlar ve şehir trafiğinde bulunanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen'in verdiği bilgilere göre, bu gece başlayacak olan kar yağışı günlerce devam edecek. Sıcaklıkların gece -2°C'ye kadar düşeceği belirtilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. İstanbul'da çarşamba gününe kadar devam edecek olan kuvvetli yağmur ise ayrıca önem taşıyor.

Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde gece saatlerinde kuvvetli yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Toroslar Mevkii'nde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.





Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yüksek kesimlerde dikkatli olunması, dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşanların bu bölgelerdeki tehlikelere karşı önlemlerini almaları önem arz ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuvvetli Yağış ve Kuvvetli Rüzgar uyarılarına ek olarak, özellikle Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyısı ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağışlar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önermektedir.





İç ve Doğu Anadolu'da özellikle çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dağlık ve yüksek kesimlerde yaşayanlar ile bu bölgelere seyahat edecek olanlar, yerel yetkililerin uyarılarını takip etmelidir.

Türkiye genelinde etkili olacak olan bu olumsuz hava koşullarına karşı, vatandaşların dikkatli ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri önemlidir. Meteorolojik raporlar ve güncel bilgileri takip etmek, olası risklere karşı alınacak önlemleri artırabilir.