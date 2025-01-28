DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,34 0,49%
ALTIN
3.149,24 0,03%
BITCOIN
3.673.722,19 -1,06%

İstanbul Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 zanlı ise hâlâ aranıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:24
İstanbul Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul Sarıyer'de Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Darbe

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına müdahale edildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen aramada, evden bir tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorguları devam ederken, savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkan 2 zanlı hâlâ aranıyor.

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama
2
Sağlık Bakanlığı'ndan 7 Pilot İl İçin Yeni Denetim Sistemi
3
İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarını 8. Günde Genişletti
4
Samsun Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın: Tüm Personel Sağ Salim
5
Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, AA'nın Yılın Kareleri'ni Oyladı
6
Edirne'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Trump, Microsoft'un TikTok Satışı İçin Görüşmelerde Bulunduğunu Açıkladı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme