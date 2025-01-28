İstanbul Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul Sarıyer'de Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Darbe

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına müdahale edildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen aramada, evden bir tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorguları devam ederken, savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkan 2 zanlı hâlâ aranıyor.

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmeye devam edecek.