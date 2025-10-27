İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 22:56 sularında İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedilen güçlü sarsıntı, kentte büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar kısa süreli şok ve tedirginlik yaşarken, bilgi akışı için gözler resmi kurumlara çevrildi.

Hissedilen Bölgeler ve Kamuoyunun Tepkisi

Sarsıntı, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında özellikle yüksek katlı binalarda yoğun biçimde hissedildi. Aynı zamanda Bursa, İzmir, Manisa, Çanakkale, Kütahya ve Yalova gibi geniş bir coğrafyada da algılandı. Sosyal medyada vatandaşlar "Deprem mi oldu?" ve "Depremin merkezi neresi?" sorularıyla bilgi aradı; birçok kullanıcı sarsıntının "uzun sürdüğü" ve "uğultulu" bir ses eşliğinde geldiğini belirtti.

AFAD ve Kandilli'den İlk Resmi Açıklama

AFAD, depremin merkez üssünü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak duyurdu ve büyüklüğü 6.1 olarak revize etti. AFAD ayrıca sarsıntının yerin yaklaşık 10.2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak ölçtü ve merkez üssünü yine Balıkesir Sındırgı olarak teyit etti. İki kurumun verilerinin birbirine yakın olması, depremin büyüklüğü konusunda netlik sağladı.

Gelişmeler ve olası artçı sarsıntılarla ilgili bilgiler geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.