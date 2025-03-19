İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali Ertelendi

Bu yıl ilk kez düzenlenmesi planlanan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivalinin tüm programları iptal edildi. Festival ekibinden yapılan açıklamada, yarın Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşmesi beklenen açılış töreni ve 23 Mart'a kadar sürecek film gösterimlerinin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Festivalin ertelenmesi ile ilgili oluşabilecek tüm mağduriyetler için özür diler, anlayışınızı rica ederiz. İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali'ne ilgi duyan tüm sinemaseverlere, festivalin yeni tarihine kadar sabır ve anlayış gösterdikleri için teşekkür ederiz," ifadelerine yer verildi.

Festivalin organizasyon ekibinin, etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirmek adına hazırlıklarını titizlikle sürdürebilmek için yeni bir tarih belirleyeceği kaydedildi. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünde düzenlenen festivalin yeni tarihi, yakın bir zamanda kamuoyuna duyurulacak.