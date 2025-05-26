İstanbul Üniversitesi'nde 25 Mayıs Dünya Afrika Günü Kutlandı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 25 Mayıs Afrika Günü programı düzenledi. Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi.

Önemli Konuşmalar

Etkinlikte İÜ Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın Özkan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kavas ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar konuşmacı olarak yer aldı.

Doç. Dr. Özkan, "25 Mayıs sadece Afrika kıtasının değil, tüm insanlığın ortak mirasına, zengin kültürüne ve parlak geleceğine ışık tuttuğumuz özel bir gündür." diyerek bu tarihinin önemini vurguladı. Ayrıca, bu tarihin Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu tarih, kıtanın bağımsızlık mücadelesini, birlik ve beraberlik ruhunu ve kendi kaderini tayin etme azmini simgelemektedir." ifadesini kullandı.

Özkan ayrıca, Afrika’nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, köklü tarihi ve eşsiz kültürel değerleriyle de bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerini sadece diplomatik ve ekonomik boyutlarla sınırlı görmediğini, bu ilişkilerin tarihten gelen dostluk ve kardeşlik temelinde şekillendiğine dikkat çekti.

Afrika Birliği ile İlişkiler

Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye'nin Afrika Birliği ile yakın temasta bulunamadığını, 2005 yılına kadar bu konuda atılan adımların yetersiz olduğunu aktardı. Kavas, 2002 yılında Afrika Birliği Teşkilatı'nın adının değişmesinin ardından, 2005 yılında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Türkiye'yi resmi olarak ziyaret ettiğini vurgulayarak, "42 yıl sonra böyle bir ziyaret gerçekleşti." dedi.

Kavas, Afrika'nın tarih boyunca haksızlığa uğradığını ve günümüzde Afrika ile ilgili derin hesapların bulunduğunu belirtti.

Rektör Zülfikar'ın Vurguları

İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önemini vurgulayarak, "Birlikte bir şeyi aşabileceksek, önümüz açılır. Aksi halde sadece günü kurtarmış oluruz." şeklinde konuştu. Türkiye'nin Afrika açılımlarının çıkar amacı gütmediğine de dikkat çekti.

Panel ve Sertifika Töreni

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye-Afrika Açılım Politikası Paneli düzenlendi. Doç. Dr. Aydın Özkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Cape Town Üniversitesi’nden Dr. Halim Gençoğlu, "Afrika’yı En Güney Ucundan Görmek: Ebubekir Efendi’nin İzinde Bir Ömür", Prof. Dr. Ahmet Kavas, "Türkiye’nin Afrika’yı Doğru Anlama Kılavuzu" ve Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Editörü Gökhan Kavak, "Afrika’ya Bakışımız ve Medya Açılımımız" konularını ele aldılar.

Program, Türkiye-Afrika İlişkileri Akademisi’nin sertifika töreni ile sona erdi.

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “25 Mayıs Afrika Günü” programı düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen programa İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da (sağ 2) katıldı.

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “25 Mayıs Afrika Günü” programı düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen programa İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da (sağ 2) katıldı.