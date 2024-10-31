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İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine başkan vekili olarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:10
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu

Can Aksoy, Esenyurt'un Yeni Belediye Başkan Vekili

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Esenyurt Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Yeni Dönemde Hedefler

Can Aksoy'un başkan vekili olarak, Esenyurt'ta yönetim sürecine katkıda bulunması bekleniyor. Şeffaf yönetim anlayışıyla halka hizmet etme hedefiyle yola çıkan Aksoy'un, ilçede önemli projeleri hayata geçirmesi umut ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.

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