İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu

Can Aksoy, Esenyurt'un Yeni Belediye Başkan Vekili
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Esenyurt Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadesine yer verildi.
Yeni Dönemde Hedefler
Can Aksoy'un başkan vekili olarak, Esenyurt'ta yönetim sürecine katkıda bulunması bekleniyor. Şeffaf yönetim anlayışıyla halka hizmet etme hedefiyle yola çıkan Aksoy'un, ilçede önemli projeleri hayata geçirmesi umut ediliyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.