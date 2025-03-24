İstanbul Valiliği'nden Yenikapı Nevruz Etkinliği Açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Önemli Açıklama

İstanbul Valiliği, Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliği sırasında meydana gelen olaylar hakkında açıklamada bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Etkinlik İzin Süreci

Valilikten yapılan açıklamada, düzenleme komitesi tarafından 5 Mart'ta yapılan başvuruyla, 23 Mart'ta nevruz kutlaması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi. Ancak, etkinlik sırasında ortaya çıkan sorunlara dikkat çekildi.

Suç İçerikli Sloganlar ve Afişler

23 Mart Pazar günü yapılan etkinlikte, suç içerikli görsellerin yayınlandığı ve yasadışı sloganların atıldığı tespit edilmiştir. Bu durum üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmış fakat komite, sorumluluğu altındaki önlemleri almaktan kaçınmıştır.

Yasal İşlem ve Suç Duyurusu

Valilik açıklamasında, güvenlik güçleri tarafından yasa dışı davranışlarda bulunan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği vurgulandı.