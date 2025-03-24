İstanbul Valiliği'nden Yenikapı Nevruz Etkinliği Açıklaması

Yenikapı'daki nevruz etkinliğinde 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Valilik, gerekli tedbirlerin alınmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 00:13
İstanbul Valiliği'nden Yenikapı Nevruz Etkinliği Açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Önemli Açıklama

İstanbul Valiliği, Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliği sırasında meydana gelen olaylar hakkında açıklamada bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Etkinlik İzin Süreci

Valilikten yapılan açıklamada, düzenleme komitesi tarafından 5 Mart'ta yapılan başvuruyla, 23 Mart'ta nevruz kutlaması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi. Ancak, etkinlik sırasında ortaya çıkan sorunlara dikkat çekildi.

Suç İçerikli Sloganlar ve Afişler

23 Mart Pazar günü yapılan etkinlikte, suç içerikli görsellerin yayınlandığı ve yasadışı sloganların atıldığı tespit edilmiştir. Bu durum üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmış fakat komite, sorumluluğu altındaki önlemleri almaktan kaçınmıştır.

Yasal İşlem ve Suç Duyurusu

Valilik açıklamasında, güvenlik güçleri tarafından yasa dışı davranışlarda bulunan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'daki İzinsiz Gösteride 5 Polis Yaralandı, 66 Kişi Gözaltına Alındı
2
Hamas, İsmail Berhum'un İsrail Hava Saldırısında Hayatını Kaybettiğini Duyurdu
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ve İftar Programında
4
Riyad'da Ukrayna ve ABD Heyetleri Toplantısı Sona Erdi
5
Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Gazzelilerin Zorla Göç Ettirilmesi İçin Kurduğu Birimi Kınadı
6
İsrail Ofer Hapishanesinde Dr. Husam Ebu Safiyye'ye Şiddet Uygulandı
7
Dijital Çağın Göçebeleri: Çalışıp Keşfetmenin Yeni Yolu

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!