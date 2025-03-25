İstanbul Valisi Gül'den Erdoğan'a Hakaretlere Sert Yanıt: "Kırmızı Çizgimiz"

İstanbul Valisi'nden Önemli Açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'de gerçekleştirilen bir gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere sert bir tepki gösterdi.

Hakaretler Ahlaksızlık

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesine edilen küfür, alçakça bir saldırıdır. Bu seviyesizliğin ne fikirle ne özgürlükle ilgisi vardır. Ahlaksızlığa susmak, ona ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir." diyerek duruma net bir şekilde tepki gösterdi.