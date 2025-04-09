İstanbul Valisi Gül'den Maltepe Huzurevi Yangını Açıklaması

Maltepe Huzurevi'nde Yangın: 27 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Huzurevi'nde meydana gelen yangınla ilgili detaylı bilgiler verdi. Yangında, huzurevi sakinlerinden 15 kişi hastaneye kaldırılırken, bunlardan 4'ünün durumu ağır olarak kaydedildi. Yangında 6 kurum personeli, 3 bekçi ve 3 polis memuru da etkilenerek hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Olay Anında Hızlı Müdahale

Yangının 05:09'da meydana geldiğini aktaran Gül, valilik ve ilgili kurumların hızlı bir şekilde kriz merkezinde toplandığını belirtti. 05:15'te itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yangının, huzurevi sakinlerinin kaldığı bir odada başladığı hemen fark edildiğinde tahliye süreçleri başlatıldı.

Huzurevi Durumu ve Tedavi Süreci

Gül, huzurevinin 2 bloktan oluştuğunu, yangının meydana geldiği blokta 79 kişinin yaşadığını vurguladı. Yangından etkilenenlerin tedavilerinin hastanede devam ettiğini, bu süreçte hastaneyi ziyaret ettiklerini söyledi. Gül, 'Muhtemelen önemli bir kısmının tedavileri bugün neticelenecek ve taburcu olacaklar.' ifadelerini kullandı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangına ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirten Vali Gül, 'Neden çıktığını bilmiyoruz. İtfaiyenin raporuna göre netlik kazanacak.' dedi. Yangının nedeninin elektrik, sigara ya da farklı bir sebepten kaynaklanabileceği üzerinde durulduğu bilgisi verildi.

Vali Gül, olayda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak dumandan etkilenenler ile yaralananların durumunun farklılık gösterdiğini aktardı. Yangınla ilgili tüm gelişmelerin takip edileceği ifade edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı"na katılmak için geldiği Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde, Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.