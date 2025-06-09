DOLAR
39,27 -0,2%
EURO
44,88 -0,18%
ALTIN
4.204,3 -0,19%
BITCOIN
4.328.341,76 -1,41%

İstanbul Valisi Gül, Havalimanı Taksicilerini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, havalimanındaki taksicilerin Kurban Bayramı'nı kutladı ve sorunlarını dinledi.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 16:15
İstanbul Valisi Gül, Havalimanı Taksicilerini Ziyaret Etti

Vali Gül, Havalimanı Taksicilerine Bayram Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret eden Gül'ü, kooperatif başkanı Fahrettin Can ve beraberindekiler karşıladı. Ziyaretinde Gül, bayram sürecinde bazı meslek gruplarının çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bayramın dördüncü gününde sizleri ziyaret edelim dedik, bayramlaşmaya geldik" dedi.

Konuşmasında taksicilere sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Gül, "Havalimanı taksicileri en az şikayet gelen ve kurallara en çok riayet eden meslek gruplarından biri. Sıkıntılarınız var mı? Var. Bunları aldık, eksik kalanları alacağız. İnşallah bayram sonrasında çalışacağız" şeklinde konuştu.

Gül ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taksicilerin bayramını tebrik ettiğini belirterek, Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kooperatif Başkanı Fahrettin Can da, Vali Gül'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, trafikte bekleme sorununun çözülmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin minibüslere verdiği turizm belgesiyle taksicilik yapılmasına engel olunmasını talep etti.

Vali Gül'e ziyareti sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret...

İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret ederek, esnafın Kurban Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret...

İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret ederek, esnafın Kurban Bayramı'nı kutladı.

İLGİLİ HABERLER

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri