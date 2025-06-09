İstanbul Valisi Gül, Havalimanı Taksicilerini Ziyaret Etti

Vali Gül, Havalimanı Taksicilerine Bayram Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret eden Gül'ü, kooperatif başkanı Fahrettin Can ve beraberindekiler karşıladı. Ziyaretinde Gül, bayram sürecinde bazı meslek gruplarının çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bayramın dördüncü gününde sizleri ziyaret edelim dedik, bayramlaşmaya geldik" dedi.

Konuşmasında taksicilere sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Gül, "Havalimanı taksicileri en az şikayet gelen ve kurallara en çok riayet eden meslek gruplarından biri. Sıkıntılarınız var mı? Var. Bunları aldık, eksik kalanları alacağız. İnşallah bayram sonrasında çalışacağız" şeklinde konuştu.

Gül ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taksicilerin bayramını tebrik ettiğini belirterek, Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kooperatif Başkanı Fahrettin Can da, Vali Gül'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, trafikte bekleme sorununun çözülmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin minibüslere verdiği turizm belgesiyle taksicilik yapılmasına engel olunmasını talep etti.

Vali Gül'e ziyareti sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret ederek, esnafın Kurban Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret ederek, esnafın Kurban Bayramı'nı kutladı.