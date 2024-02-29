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İstanbullular sis bulutunun içerisinde güne başladı: Sis ulaşım ve deniz trafiğini olumuz etkiledi

Sis, İstanbul’da sabah saatlerinde başlayarak etkisini arttırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar sis yüzünden aksarken yakıtı azalan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği de sis nedeniyle iki yönlü olarak durduruldu. Şehir hatları vapur seferlerinin bir kısmı da sis sebebiyle yapılamadı.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:29
İstanbullular sis bulutunun içerisinde güne başladı: Sis ulaşım ve deniz trafiğini olumuz etkiledi

Sis, İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren hava ve deniz ulaşımını aksattı. Sis, İstanbul Boğazı’nın kuzey ve yüksek kesimleri ile TEM otoyolunun Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yakınlarında daha da kalınlaştı.

Sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresi ve Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye gibi ilçelerde de aralıklarla kendini hissettiriyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi bazı yerlerde azaldı.

Sis sebebiyle vapur seferlerinin bir kısmı ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildi. Şehir Hatları tarafından verilen bilgiye göre, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü seferleri ikinci bir açıklama yapılana kadar gerçekleştirilemeyecek.

BOĞAZ'DA SİS ENGELİ GEMİ SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul Boğazı’nda sis yüzünden gemi trafiği durdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki bilgiye göre, gemi trafiği 05.30’da kuzey-güney, 05.43’te de güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar, yakıtları azalana kadar gökyüzünde dolaştı. Yakıt sorunu yaşayan uçaklardan bazıları, yakındaki diğer havalimanlarına gitmek zorunda kaldı. Havalimanından kalkacak uçaklar da gecikmeyle karşılaştı. Bu durum sabah saatlerinden beri sürüyor.

SİS NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sis, havalimanının uçuşlarına dün de engel olmuştu. Bazı uçaklar, Sabiha Gökçen’e inemedikleri için İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na gitmek zorunda kalmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı MADKOM, sis sebebiyle bugün saat 13.00’e kadar uçuşların onda birini iptal ettiğini dün duyurmuştu. İstanbul Havalimanı’nda ise sisin etkisi görülmedi.

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