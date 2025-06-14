İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Bakan Işıkhan'dan İstihdamda Tarihi Hedef

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam piyasasını canlandıracak müjdeli haberi verdi. Kızılcahamam'da düzenlenen "Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması" etkinliğinde konuşan Işıkhan, 1 milyon 320 bin vatandaşın iş gücüne katılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu hedef, birçok ailenin umudunu yeşertecek kapsamlı bir projeyi temsil ediyor.

Sosyal Devlet İlkesiyle Yola Çıkılıyor

Işıkhan, hükümetin "önce insan" ilkesi doğrultusunda politikalar geliştirdiğini belirterek, "Bu sadece bir rakam değil, aynı zamanda yüz binlerce hayata dokunacak bir umut projesidir" şeklinde konuştu.

Kadınlar ve Gençlere Önem Veriliyor

Yeni istihdam planının en büyük kısmını kadınlar ve gençler oluşturuyor. Bu kapsamda;

500 bin kadın,

500 bin genç,

275 bin yükseköğretim mezunu,

45 bin engelli bireyin

iş hayatına aktif katılımı sağlanacak. Bu hedef, Türkiye'nin demografik yapısını ve iş gücü piyasasının gereksinimlerini dikkate alan stratejik bir planlama olarak dikkat çekiyor.

Engelli İstihdamına Destek

Konuşmasının önemli bir bölümünde engelli vatandaşların istihdamına değinen Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu konunun hükümetin "kırmızı çizgisi" olduğunu vurguladı. 2002 yılından bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşın iş sahibi olmasına katkıda bulunduklarını belirterek, bu rakamın geçmişle kıyaslandığında büyük bir devrim niteliğinde olduğunu kaydetti.