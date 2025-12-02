İstiklal Mahallesi'ne yeni mezarlık ve Ahi Evran yapılarına restorasyon talebi

Muhtar Mustafa Tavalıoğlu, İstiklal Mahallesi'ne yeni mezarlık yapılması ve Ahi Evran'a ait yapıların restore edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:26
İstiklal Mahallesi'ne yeni mezarlık ve restorasyon talebi

Kütahya'nın İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Tavalıoğlu, mahalledeki mezarlık alanının dolduğunu ve tarihi yapıların onarılması gerektiğini açıkladı.

Yeni mezarlık talebi

Tavalıoğlu, mevcut mezarlık olarak kullanılan Ahi Evran Mezarlığı'nda yer kalmadığını belirterek, 'Ahi Evran Mezarlığı olarak bilinen mezarlıkta yer kalmadığı için mahalle sakinlerimizle görüştük ve konuyu Belediye Başkanımıza ilettik. Yeni mezarlık alanının bir an önce yapılmasını istiyoruz' dedi.

Manevi hassasiyet ve tarihi yapıların yeniden kazandırılması

Muhtar Tavalıoğlu, bölgede bulunan Ahi Evran Hazretleri'nin kabristanının mahalle için özel bir anlam taşıdığına dikkat çekti. Tavalıoğlu, 'Dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz bile buraya defnedilmek istediklerini söylüyor. Bu nedenle yeni mezarlık alanı talebimize destek bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Ayrıca bölgede uzun süredir kapalı olan eski camiyle ilgili de talep dile getirildi. Tavalıoğlu, 'Buranın ya Ahi Evran Hazretleri’nin müzesi olarak düzenlenmesini ya da yeniden mescit olarak mahalleye kazandırılmasını istiyoruz' şeklinde konuştu.

MUHTAR TAVALIOĞLU: "MAHALLEMİZE YENİ MEZARLIK ALANI KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

