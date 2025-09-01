DOLAR
İsviçre'den Afganistan Depremzedelerine Yardım Hazırlığı

İsviçre, Kabil'deki yardım ofisi aracılığıyla Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremzedelere destek hazırlıyor; detaylar yakında paylaşılacak.

Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:43
İsviçre, Afganistan'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremden etkilenenlere destek için hazırlık yaptığını açıkladı. Ülkenin dış politika organı, felaketin mağdurlarıyla dayanışma içinde olunduğunu vurguladı.

Diplomatik Açıklama ve Hazırlık

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda, İsviçre, Kabil'deki İsviçre Kalkınma ve İşbirliği İnsani Yardım Ofisi aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren ortaklarına destek hazırlıyor ifadesine yer verildi. Paylaşımda, konuya ilişkin daha fazla ayrıntının yakında paylaşılacağı belirtildi.

Depremin Boyutları ve Etkileri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana gelen 6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Yerel yetkililer, bunun ülkede görülen en şiddetli depremlerden biri olduğunu kaydetti.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise ilk etapta 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.

