İtalya Başbakanı Meloni, Suudi Arabistan ile Stratejik İlişkilerin Önemi Üzerine Konuştu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suudi Arabistan ile enerji ve savunma gibi farklı alanlarda stratejik ilişkiler kurmanın ülkesinin çıkarlarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Meloni, Körfez ülkeleri turu kapsamında Suudi Arabistan'da yaptığı değerlendirmelerde, bu işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Stratejik Ortaklık Konseyi'nin Önemi

Başbakan Meloni, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula kentinde gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında kurulan "Stratejik Ortaklık Konseyi"nin önemini ifade etti. Meloni, "İtalya ve Suudi Arabistan'ın enerji, Afrika ile ilişkiler, savunma ve yatırımlar gibi farklı konularda stratejik ilişkiler kurma konusunda çıkarı var," şeklinde konuştu.

Önemli Anlaşmalar ve İş Birlikleri

Meloni, iki ülke arasındaki işbirliği seviyesinin stratejik ortaklığa yükseltildiğini belirterek, Suudi Arabistan ile yaklaşık 10 milyar avro değerinde işbirliği ve endüstriyel anlaşmaların imzalandığını ifade etti.

Orta Doğu'daki Rol

Başbakan Meloni, Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'daki rolünün önemine dikkat çekerek, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, iki devletli çözüm sürecini kolaylaştırabileceğini dile getirdi.

Göç Konusunda Diyalog Gerekliliği

Meloni, bölgede göç meselelere ilişkin Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerin istikrarının olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Meloni, "Mülteciler konusuna gelince, belirlenmiş bir planımız yok; ancak bölgesel aktörlerle diyalog süreci içerisindeyiz," ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayinde İşbirliği

İtalya'nın, İngiltere ve Japonya ile geliştirdiği 6. nesil savaş uçağı projesi Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP) hakkında Suudi Arabistan'ın ilgisini değerlendiren Meloni, "Suudilerin GCAP’a katılmasından yanayız," dedi.

ABD ile Ticaret İlişkileri Üzerine

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile gümrük tarifeleri üzerine yapılan diyalogların önemini vurgularken, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticaret fazlası sorununa da değindi. "Bu konu, Amerikan yönetimleri tarafından sıkça dile getirilen bir husus," diyerek, Avrupa'nın ticaret fazlasının 2023 yılı itibarıyla ABD'ye kıyasla 150 milyar doların üzerine çıktığına dikkat çekti.

Başbakan Meloni, Körfez turunun son ayağı için Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e geçti.