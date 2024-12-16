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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan İki Devletli Çözüm Çağrısı

Cumhurbaşkanı Mattarella, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail'in geleceği için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:34
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan İki Devletli Çözüm Çağrısı

İtalya Cumhurbaşkanı, İki Devletli Çözümün Önemini Vurguladı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Filistin devletinin kurulmasının, hem Filistinlilere adalet ve gelecekte umut sunacağını hem de İsrail için sağlam güvenlik garantileri sağlamak adına vazgeçilmez bir koşul olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile birlikte Roma'da düzenlenen 17. İtalya Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Mattarella, dünya genelinde milliyetçi ve etnik ayrılıkçılık seslerinin yeniden yükselmeye başladığını ifade etti.

Mattarella, "Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkının altını çizerken, İtalya Cumhuriyeti için gerçek gelecek beklentisinin iki devletli çözümde yattığını tekrarlamak önemlidir. Filistin devletinin kurulması, Batı Şeria ve Gazze'deki halk için adalet ve gelecek umudu sunmakla kalmayacak, aynı zamanda İsrail için de güvenlik garantisi oluşturacaktır," şeklinde konuştu.

Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Mattarella, Suriye’deki gelişmeler hakkında da yorumda bulundu ve uğranılan siyasi ve insani sonuçların benzer bir kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tajani ise Suriye’deki rejimin düşüşünü tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirirken, "Suriye’deki geçiş döneminin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini umuyoruz. Orta Doğu’da gerilimin azalması, ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin yeniden başlaması için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Tajani ayrıca Gazze halkının acı çektiğine dikkat çekerek, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Son olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da atıfta bulunan Tajani, "İtalya, Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşması için 360 derecelik destekle Kiev'in yanındadır," dedi.

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