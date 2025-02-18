İtalya'dan Gazze'ye 10 Tondan Fazla İnsani Yardım

İtalya, Gazze'deki Filistinlilere 10 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:43
İtalya'dan Gazze'ye 10 Tondan Fazla İnsani Yardım

İtalya'dan Gazze'ye Önemli Yardım Operasyonu

İtalya'nın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 10 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdığı bildirildi. İtalya Savunma Bakanlığı, bu yardımın 28 Ocak tarihinden itibaren yürütülen "Gazze Hava Köprüsü" operasyonu kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yardım Malzemeleri Nelerden Oluşuyor?

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Gazze'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin arasında süt tozu, ilaç ve kişisel hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu belirtildi. Bu insani yardım girişiminin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir karar olduğu ifade edildi.

İtalya'nın Yardım Girişimlerine Devamı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, yardımların, Gazze'deki sivil halka yönelik dikkat ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bu yardım, son derece zor şartlar altında yaşayanlara ve savaşın dramını ulaşmaya devam edenlere umut verecek somut bir destek olarak değerlendirilmektedir. Yapılacak daha çok şey var ve İtalya, bu vahşeti sona erdirmek için birçok cephede kararlılıkla çalışmaktadır," dedi.

İtalya, daha önce de çeşitli zamanlarda Gazze'ye farklı tonajlarda yardımlar gönderirken, 14 Şubat tarihinde kanser hastası 14 Filistinli çocuğu tedavi için Gazze'den İtalya'daki hastanelere nakletmişti.

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