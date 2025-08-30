İtalya, Fransa ve Almanya İçişleri Bakanları Göçle Mücadeleyi Görüştü

Roma buluşmasında ortak taahhüt ve işbirliği vurgusu

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, dün akşam Roma'da Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile bir araya geldi.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar ortak ilgi alanlarına giren farklı konuları ele aldı. Bakanlar, düzensiz göç akınlarıyla ve insan kaçakçılarıyla daha etkili mücadele etmek için her türlü çabayı göstermeye kararlılıklarını yinelediler.

Açıklamada, bakanların Avrupa Birliği'nin yeni 'Göç ve İltica Paktı'nın tam olarak uygulanmasına yönelik ortak taahhütlerini teyit ettikleri belirtildi.

Toplantıda ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından sunulan yeni geri dönüş düzenlemesi önerisinin arzu edilen yönde bir ilerleme olduğu kabul edildi. Açıklamada, yeni düzenlemenin onayına yönelik çalışmaların, geri dönüşlere ilişkin hukuki çerçeveyi güçlendirmek için girişimlerin ve önerilerin paylaşılması açısından fırsat sunduğu vurgulandı.

Bakanlar, yaklaşan Avrupa toplantıları göz önünde bulundurularak bu yönde işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldılar.