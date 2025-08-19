İtalya: Trump-Zelenskiy Görüşmesi 'Barış Sürecinin Önemli Parçası'

Tajani'den Washington değerlendirmesi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da gerçekleşen görüşmenin barış sürecinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Tajani'nin Il Giornale gazetesine verdiği mülakattan seçilmiş değerlendirmeleri yayımladı. Tajani, toplantıda Trump'ın Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme adımlarını ele aldığını belirtti.

Tajani, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'taki görüşmesinin ardından Washington gündeminin "pozitif bir gün ve barış sürecinin önemli parçası" olduğunu vurguladı ve tüm liderlerin Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda ortak fikirde olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin Tajani'nin ifadesi şöyle: "İtalya'nın dış saldırıya karşı ortak yardım sistemiyle Ukrayna'nın bağımsızlığını garantiye alacak teklifi temelde kabul edildi."

Tajani, Zelenskiy'nin "sınır meselesini" daha sonra ele alacağını söyleyerek, Trump'ın Putin ile Alaska'daki görüşmesine ilişkin "Putin galip değil." yorumunu yaptı. Ayrıca zirvenin bir sonuca varmadığını belirterek "Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın tüm taleplerine boyun eğemez." dedi.

Orta Doğu'ya yönelik eleştiriler

Tajani, Orta Doğu'daki duruma ilişkin olarak "Ateşkesi, esirlerin serbest bırakılmasını ve katliamın sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. 7 Ekim 2023 sonrası İsrail hükümetinin "meşru ve orantılı yanıt verme çizgisini çoktan geçtiğini" ve Gazze ile Filistinlilerin topraklarına yönelik uygulamaları eleştirdi.

Tajani, İsrail'in Gazzelileri zorla sürgün etme politikasını kabul edilemez bulduğunu ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesine karşı çıktığını belirterek "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu dünyanın yarısının isteklerine kulak tıkıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Ayrıca Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.