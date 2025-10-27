İtalyan Fırkateyn ITS Virginio Fasan Marmaris Aksaz Liman Ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS Virginio Fasan fırkateyni, Aksaz Deniz Üssüne liman ziyareti gerçekleştirdi.

Fırkateyn komutanı Yarbay Simone Pitto, Güvenli Akdeniz Operasyonu Taktik Komutanı Tuğamiral Marcello Grivelli ve Yüzbaşı Gabriele Olivares, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kayayı makamında ziyaret etti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, deniz güvenliği ve Akdeniz'deki işbirliği konuları üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya, misafir komutanlara Marmaris'te bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, liman ziyareti vesilesiyle bölgeye katkı sunan dostane ilişkilerin önemine değindi.

İtalyan Deniz Kuvvetleri heyeti, Marmaris'te gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

