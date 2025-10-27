İtalyan Fırkateyn ITS Virginio Fasan Marmaris Aksaz Liman Ziyareti

İtalyan fırkateyn ITS Virginio Fasan, Aksaz Deniz Üssü'ne liman ziyareti gerçekleştirdi; komutanlar Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile deniz güvenliği ve işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:32
İtalyan Fırkateyn ITS Virginio Fasan Marmaris Aksaz Liman Ziyareti

İtalyan Fırkateyn ITS Virginio Fasan Marmaris Aksaz Liman Ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS Virginio Fasan fırkateyni, Aksaz Deniz Üssüne liman ziyareti gerçekleştirdi.

Fırkateyn komutanı Yarbay Simone Pitto, Güvenli Akdeniz Operasyonu Taktik Komutanı Tuğamiral Marcello Grivelli ve Yüzbaşı Gabriele Olivares, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kayayı makamında ziyaret etti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, deniz güvenliği ve Akdeniz'deki işbirliği konuları üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya, misafir komutanlara Marmaris'te bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, liman ziyareti vesilesiyle bölgeye katkı sunan dostane ilişkilerin önemine değindi.

İtalyan Deniz Kuvvetleri heyeti, Marmaris'te gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait "ITS Virginio Fasan" fırkateyni, Aksaz Deniz Üssü'ne liman ziyareti...

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait "ITS Virginio Fasan" fırkateyni, Aksaz Deniz Üssü'ne liman ziyareti gerçekleştirdi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya (sol 3), fırkateyne ziyarette bulundu.

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait "ITS Virginio Fasan" fırkateyni, Aksaz Deniz Üssü'ne liman ziyareti...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek: Sessiz Eylemler 30. Günde
2
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
3
Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı
4
Hatay Dörtyol'da Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Gazetesi Dağıtımı
5
Starmer Türkiye'de: Eurofighter Typhoon'ları Mürted'te İnceledi
6
Alper Gezeravcı Bakü'de Gençlerle Buluştu: Türkiye'nin İlk Astronotu Deneyimlerini Paylaştı
7
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri