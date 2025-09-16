İTÜ'de 5. ZeroBuild: Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi

Zirveye katılım ve amaç

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. ZeroBuild Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi, İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Atatürk Amfisi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe mimarlar, dernek başkanları, mühendisler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta iklim ve iş birliği vurgusu

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata açılışta yaptığı konuşmada, küresel çevre sorunlarının temel nedenlerinden birinin insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu belirtti. Ata, zirvenin iklim sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti ve iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve toplumsal adaletle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti. Bunun hiçbir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğine ihtiyaç bulunduğunu aktardı.

Ata, sıfır enerji hedefine yaklaşan ülke ve projelere değinirken Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Zirvesi 2015 kararlarına ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine atıfta bulundu. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Komisyonu'nun 2030 yılına kadar Sera Gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine çekmeyi, en az yüzde 55 oranında azaltmayı hedeflediğini hatırlattı.

Yapı sektörü ve emisyon verileri

Ata, 2024-2025 yıllarında yaşanan enerji artışlarının farklı sorunları gündeme getirdiğini belirterek konuya ilişkin verileri paylaştı. Yapılı çevrenin küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu, bu toplamın yüzde 27'sinin binaların işletiminden, yüzde 13'ünün ise bina ve altyapı malzemelerinin inşaat faaliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. Ata ayrıca sadece üç malzemenin; beton, çelik ve alüminyum'un küresel emisyonların yüzde 23'ünden sorumlu olduğunu aktardı.

Türkiye bağlamında ekonomik büyüme ve enerji ihtiyacıyla hızlanan şehirleşmeye dikkat çeken Ata, sıfır enerjili binaların daha sağlıklı iç mekanlar, daha düşük işletme maliyeti, daha dirençli şehirler ve daha yaşanabilir bir gelecek sunacağını söyleyerek sıfır enerjili binaların vizyon için kritik bir parça olduğuna işaret etti.

Regülasyonlar ve enerji tasarrufu

Programın açılış oturumunda söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, teknik hesaplamalar ve çalışmalara dikkat çekti. Aslan, Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliği'ne (YeS-TR) uygun yapılan bir binanın yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağladığını belirtti.

Aslan ayrıca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerle 2026 yılında devreye girecek uygulamalar kapsamında 10 bin metrekare ve üzeri yapıların daha üst kriterlerde inşa edilmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.