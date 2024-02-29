İYİ Parti'de şok karar: Mamak Belediye Başkan Adayının adaylığı düşürüldü

CHP’nin yaptığı itiraz sonucunda Kurul, Bayındır’ın Belediye Başkanlığına aday olmasını değerlendirdi. Kurul, Bayındır’ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde adaylık hakkının olmadığına karar verdi.

Bayındır, CHP ve İYİ Parti’ye aday adayı olarak başvurduğu halde, CHP’den zamanında ayrılmadan İYİ Parti’nin listesine girdi. Ankara İl Seçim Kurulu, bu durumu tespit etti.

Siyasi Partiler Kanunu’na göre, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" maddesi gereği Bayındır’ın adaylığı iptal edildi. Ankara İl Seçim Kurulu, 3 Mart Pazar günü saat 8.00’da kesin aday listelerini ilan edecek. İYİ Parti, Mamak Belediye Başkanlığı için yeni bir aday göstermek için bu tarihe kadar süresi var.