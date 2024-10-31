İYİ Parti'den Uyuşturucu ve Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekildi

Ahmet Özer'in Tutuklanması ve Yeni Belediye Seçimi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kavuncu, mahkemenin sürecini hızlandırması gerektiğini belirterek, "Tutuklanma gerekçelerini net olarak kamuoyuyla paylaşın, varsa gereğini yapın. Sonrasında, seçilmiş belediye meclis üyeleri arasından yeni bir başkan seçin," ifadelerini kullandı.

Yeni Elektrik Tarifesi Uygulaması

Kavuncu, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (EPDK) tarafından alınan elektrik tüketimindeki yeni tarifeye ilişkin de eleştirilerde bulundu. Bu yeni düzenleme gizli bir zam niteliğinde olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Yıllık 10 bin kilovatsaat elektrik tüketen konutlar ve iş yerleri için sübvansiyon kaldırılacak. Bu da faturaların katlanmasına yol açacak," dedi.

Kavuncu, Türkiye'de yaklaşık 45 milyon elektrik abonesinin bulunduğunu belirterek, "Yeni tarifeden etkilenecek konut sayısı yaklaşık 10 milyon. Yani, bu durumda 10 milyon abonenin elektrik faturaları üç katına çıkacak," şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile Mücadele Raporu

Kavuncu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na da değindi. 2023 yılında uyuşturucuyla mücadele için yaklaşık 7 milyar lira harcandığını söyleyen Kavuncu, "2022'de bu rakam 4 milyar lira civarındaydı. Uyuşturucuyla mücadelede harcanan para neredeyse iki katına çıkmış durumda," ifadelerini kullandı.

2022 yılında uyuşturucu ile ilgili 246 bin 237 olaya müdahale edildiğini, 2023 yılında ise bu sayının 251 bine çıktığını belirten Kavuncu, yaklaşık 313 bin 416 şüphelinin yakalandığını ekledi. Kavuncu, bunun milli güvenlik sorunu olarak nitelendirerek, uyuşturucunun terör örgütleri için bir finansman kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Kavuncu, Türkiye'nin milli devlet kimliğini koruyan tek devlet olduğunu belirterek yeni anayasa tartışmalarına da değindi. TBMM Başkanı'nın bazı açıklamalarını aktaran Kavuncu, "Eşit yurttaşlık kavramıyla alakalı sorun yok ama Türklüğü bir etnisite gibi gösterme çabaları endişe verici," ifadelerini kullandı.

Koalisyon İddiaları

Kendilerine Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili sorular yöneltildiğini belirten Kavuncu, Türkiye'de adı konulmamış bir koalisyonun söz konusu olduğunu savundu. Kavuncu, "Daha dün terör başını Meclis'te konuşmaya davet ediyorsunuz, bugün bir belediye başkanını görevden alıyorsunuz," değerlendirmesinde bulundu. Kavuncu, iktidar ve muhalefetin acemice davrandığını sözlerine ekledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.