İYİ Parti'den Yenidoğan Çetesi Açıklamaları ve Diğer Gündem Maddeleri

İYİ Parti'den Yenidoğan Çetesi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gündemi değerlendirerek "Yenidoğan çetesi" ile ilgili elinde çarpıcı belgeler olduğunu duyurdu. Çömez, bu belgelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu ile paylaşılacağını açıkladı.

Çayırhan Termik Santrali Üzerine Değerlendirmeler

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Çömez, Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilmesine karşı duran madencilerin mağduriyet yaşanmaması gerektiğini vurguladı. İhale şartnamesindeki "işçilerin işlerine devam etmesine" yönelik koşulun eksik olduğunu belirten Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun günü işçilerle bir araya geleceğini açıkladı.

Yenidoğan Çetesi Davası ve Mahkeme Süreci

Yenidoğan çetesi davasına yönelik açıklamalar yapan Çömez, mahkeme tarafından müdahillik başvurularının reddedildiğini ve ikinci kez başvuracaklarını ifade etti. "Elimizde sürece dair çarpıcı belgeler var. Bu belgeleri Meclisimizdeki Araştırma Komisyonuna vereceğiz. Komisyon neticelendikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız," dedi.

Niğde Çocuk Evleri Sitesi İddiaları

Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan şiddet olaylarına dair ekim ayında bir konuşma yaptığını hatırlatan Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın cevap vermediğini belirtti. Çömez, devlete ait bazı çocuk yurtlarında şiddet ve istismar olaylarının yaşandığını iddia ederek, Bakan Göktaş'ın istifa etmesini talep etti.

Silah ve Disiplin Tartışmaları

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini eleştiren Çömez, bu konuda verdikleri araştırma önergelerinin TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini hatırlattı. Çömez, "O kılıçlar millete, iktidara, bu ülkeye çekilmez; bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir" ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık Sigortası Problemi

Çömez, Türkiye'de 1 milyon 800 bin sığınmacının Kızılaydan aylık maaş aldığını, Türk vatandaşlarının ise genel sağlık sigortasını ödeyemediği için icra kağıtlarıyla karşılaştığını öne sürdü. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükbaş hayvan ithali talimatını verdiğini aktararak, et ithalatının 14 yıldır sürdüğüne dikkat çekti.

Açılım Sürecine İlişkin Eleştiriler

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığı olmadığına yönelik sözlerini sorması üzerine Çömez, ülkelerin bu şekilde yönetilmemesi gerektiğini belirtti. Açılım süreci hakkında açıklama yapan Çömez, bu süreci yapmak isteyenlerin kapanım sürecinin ne olduğunu anlatması gerektiğini ifade etti.

Casusluk Düzenlemesi Üzerine Yorumlar

İYİ Parti Grup Başkanvekili, muhalefet partileri ve AK Parti'nin düzenlediği toplantıdan da bahsederek bu düzenlemeye karşı olduklarını söyledi. "Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz. Parti grubumuzla ve Genel Başkanımızla beraber bunları değerlendireceğiz," dedi.

MHP Milletvekillerinin İstifası Üzerine Düşünceler

MHP'den üç milletvekilinin istifasına ilişkin görüşlerini soran gazetecilere Çömez, bir siyasi partinin iç konularıyla ilgili yorum yapmayı doğru bulmadığını ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.