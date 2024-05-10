İYİ Parti lideri Dervişoğlu: “ ‘Ekmek bulamazsanız anayasayı yiyin’ dedirtmeyeceğiz”

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu’da düzenlemiş olduğu mitinge katıldı. Yeni anayasa ile ilgili sert çıkışları ile gündem olan Dervişoğlu, yeni anayasa ile ilgili tutumunu sürdürdü. Dervişoğlu, Türkiye’deki ekonomi sıkıntılara dikkat çekerek, “yapay gündemler yaratıp, asıl gündemi değiştirmeye çalışanların tuzağına düşmeyeceğiz” dedi.

Dervişoğlu, “Bu dertleri unutun, biz anayasaya yapacağız diyenlere sesleniyorum: ‘Ekmek bulamazsanız anayasayı yiyin’ dedirtmeyeceğiz” ifadeleri ile dikkat çekti. İYİ Parti Lideri Ordu’daki kalabalığa “Türkiye’nin sorunlarını unutturmaya çalışıp da tartışma yaratmaya çalışanların oyununa düşmeyeceğime söz veriyorum. Vatandaşımın büyük dertlerle karşılaştığı ve 4 mevsim kış gibi yaşadığı böyle bir dönemde, hiçbir siyasetçiye baharı yaşatmayacağıma söz veriyorum” diyerek seslendi.