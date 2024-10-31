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İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Esenyurt Belediye Başkanı Özer Hakkında Açıklama

Dervişoğlu, Özer'in görevden uzaklaştırılmasının hukuksal çerçevede yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:38
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Esenyurt Belediye Başkanı Özer Hakkında Açıklama

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Önemli Açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevinden alınmasıyla ilgili önemli görüşlerde bulundu.

Hukukun Gücü

Dervişoğlu, "Bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız, hukukun sizin yol göstericiniz olması şarttır. Bu sorunları kanunlara uyarak aşmak mümkündür." dedi.

Temel Meseleler Üzerine Tartışmalar

Dervişoğlu, Milli Düşünce Merkezi ve Milli Egemenlik Platformu'nu ziyareti sonrası, Türkiye'nin temel sorunları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dervişoğlu, Türk milletinin geleceği için yapılacak işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Paksoy'un Teşekkürü

Milli Düşünce Derneği Genel Başkanı Hakan Paksoy ise, Dervişoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Paksoy, Türkiye'nin mevcut durumunda İYİ Parti'nin varlığının umut verici olduğunu belirtti.

10 Yıllık Tahkikat Süreci

Dervişoğlu, Ahmet Özer hakkında yaklaşık 10 yıldır süren bir yürütme süreci bulunduğunu ifade ederek, "Bu kadar uzun bir tahkikat süreci yaşanmamış olsaydı, belki de bu kriz bugün yaşanmamış olacaktı." dedi.

Kayyum Karşıtlığı

Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kayyum atamalarına ilişkin, "Kayyuma karşıyım. Çünkü hukukun sonuna kadar uygulanması gerekmektedir. Eğer bir başkan görevden alınıyorsa, bu süreç hukuki çerçevede gerçekleştirilmelidir." dedi.

Dervişoğlu, kayyum uygulamalarının tartışılmasının siyasette başka sorunlara yol açacağını ve yerel yönetim meclisinden seçilerek başkanlık görevini sürdürebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

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