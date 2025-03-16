İzmir Açıklarında 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre gerçekleşti.

Bölgedeki hareketlilik üzerine, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botla ilgili ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurarak içerisindeki göçmenlere müdahale etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3'ü çocuk, 11 düzensiz göçmen yakalandı.