İzmir açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenler motor arızası nedeniyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:02
İzmir açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında bir lastik bot içerisindeki göçmenlerin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen bot ekibi, lastik botta bulunan 2'si çocuk toplam 28 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu olay, düzensiz göçmenlerin yaşadığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sererken, ilgili makamların yürütmekte olduğu çalışmaları da hatırlatmaktadır.

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