İzmir Aliağa'da Hurda Depolama Alanında Yangın Çıktı

İzmir Aliağa'da Yangın Gündeme Geldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir hurda depolama alanında yangın meydana geldi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Ekipler Olay Yerinde

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve diğer ilgili kuruluşların araçları derhal olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları hızla başlatıldı.

Yangının Risk Durumu

Yetkililer, yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçrama tehlikesinin bulunmadığını aktardı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.